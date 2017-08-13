Юрист: в борьбе аграриев с рейдерами создание любых штабов - "до лампочки"

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КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Рейдерство в аграрном секторе Украины стало массовым явлением. СМИ почти ежедневно сообщают о перестрелках и конфликтах, связанных с фермерскими хозяйствами.

В связи с этим на период уборки урожая в Украине создадут оперативные штабы для реагирования на рейдерские атаки. Такое решение принял Кабмин. Рабочую группу при правительстве по координации штабов возглавит первый вице-премьер Степан Кубив, а в регионах их руководителями будут главы облгосадминистраций. Раз в две недели они будут информировать о своей работе правительство, Минюст и МВД. Полный отчет о такой работе запланирован по завершению сбора урожая — на 15 ноября в Кабинете министров.

Поможет ли создание штабов в борьбе с аграрным рейдерством, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист Евгений Лосовский.

"К штабам я отношусь очень критично, потому что их создают только для того, чтобы показать в данном случае, что национальная полиция не справляется с рейдерством, хотя здесь ситуация четко понятна. Есть такое выражение, что если хочешь угробить дело, то поручи его комиссии или создай комитет, и эта инициатива — из этого же спектра. На самом деле, пресечь рейдерские действия — достаточно просто. При наличии правовых документов у собственника или арендатора земли и по этому же первому событию — вызов Нацполиции и жесткое пресечение, вплоть до применения огнестрельного оружия. Следственный судья применяет меру пресечения, потому что рейдерство чаще всего сопровождается насилием, и на этом вопрос можно закончить, потому что все остальное — глубоко "до лампочки", — пояснил юрист.