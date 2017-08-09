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    Происшествия

    В Тернополе столкнулись троллейбус и боевая машина

    (обновлено: )10710
    Авария произошла около 18:00 в среду. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении БРДМ. Пострадавших нет.
    ДТП с участием БРДМ и троллейбуса в Тернополе, 9 августа 2017
    dosie102.te.ua

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В Тернополе в среду произошло ДТП с участием бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ) и троллейбуса, пострадавших нет, сообщает портал Досье102.

    "Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 9 августа около 18:00 на линию "102" от жителя областного центра. Мужчина сообщил, что на улице Бродовская в Тернополе столкнулись троллейбус и БРДМ", — сказано в сообщении.

    На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

    dosie102.te.ua
    ДТП с участием БРДМ и троллейбуса в Тернополе, 9 августа 2017

    По предварительным данным, водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении БРДМ, которая принадлежит одному из подразделений Главного управления Нацполиции в области.

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    "Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейского авто с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Никто из участников ДТП не пострадал", — отмечают в полиции.

    На минувшей неделе в Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека. 

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