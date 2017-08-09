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    Происшествия

    ДТП с маршруткой в Запорожье: перевернутое авто и десять пострадавших

    (обновлено: )16503
    В дорожно-транспортное происшествие попали пассажирский и грузовой микроавтобусы. Один перевернулся, пострадали около десятка человек. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.
    ДТП в Запорожье
    Юлия Шеймухова / Facebook

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского и грузового микроавтобусов произошло на улице Победы в Запорожье сегодня, 9 августа, около десяти часов утра.

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    Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожье Юлия Шеймухова.

    В аварию попали пассажирский и грузовой микроавтобусы. Один перевернулся. Пострадали около десятка человек. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

    Юлия Шеймухова / Facebook
    ДТП в Запорожье

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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