ДТП с маршруткой в Запорожье: перевернутое авто и десять пострадавших

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского и грузового микроавтобусов произошло на улице Победы в Запорожье сегодня, 9 августа, около десяти часов утра.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожье Юлия Шеймухова.

В аварию попали пассажирский и грузовой микроавтобусы. Один перевернулся. Пострадали около десятка человек. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

Юлия Шеймухова / Facebook ДТП в Запорожье

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.