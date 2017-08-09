Взрыв и гибель военных в Марьинке: миномет зарядили дважды

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Украины завела дело по факту нарушения правил обращения с оружием, в результате которого в Донбассе двое военных погибли и пятеро были травмированы, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратура Украины.

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"Военной прокуратурой Донецкого гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном частью третей статьи 414 УК Украины ("нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и причинившие телесные повреждения нескольким лицам")", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на боевой позиции вблизи города Марьинка Донецкой области в результате нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 "Сани".

Предварительная версия следствия — "взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета разными военнослужащими двумя боеприпасами".

Накануне пресс-центр штаба АТО сообщил, что двое украинских военных погибли и пять были ранены в Донбассе после того, как в ходе обстрела позиций ополчения одно из орудий силовиков "вышло из строя и разорвалось".