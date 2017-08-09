наверх
09.08.201721:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Взрыв и гибель военных в Марьинке: миномет зарядили дважды

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (124)

    (обновлено: )55912
    Как сообщает пресс-служба ГПУ, предварительная версия следствия - "взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета разными военнослужащими двумя боеприпасами".
    Украинский военный
    Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Украины завела дело по факту нарушения правил обращения с оружием, в результате которого в Донбассе двое военных погибли и пятеро были травмированы, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратура Украины.

    Читайте также: И грянет "Буря"! Грозит ли Донбассу очистка территории в хорватском духе?

    "Военной прокуратурой Донецкого гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном частью третей статьи 414 УК Украины ("нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и причинившие телесные повреждения нескольким лицам")", — говорится в сообщении.

    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Навстречу призыву. Есть отток из ВСУ в связи с АТО — Жданов

    По данным прокуратуры, на боевой позиции вблизи города Марьинка Донецкой области в результате нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 "Сани".

    Предварительная версия следствия — "взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета разными военнослужащими двумя боеприпасами".

    Накануне пресс-центр штаба АТО сообщил, что двое украинских военных погибли и пять были ранены в Донбассе после того, как в ходе обстрела позиций ополчения одно из орудий силовиков "вышло из строя и разорвалось".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Муравицкий
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Рост криминала в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС