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    Штаб АТО: из-за разрыва орудия вблизи Марьинки двое военных погибли, 5 - ранены

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (119)

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    По информации пресс-центра штаба АТО, в ходе противостояния возле Марьинки одно из вооружений ВСУ вышло из строя и разорвалось. В результате инцидента двое украинских военных погибли, пятеро - получили ранения.
    Орудие Рапира ВСУ. Архивное фото
    Фото со страницы Министерства обороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Вблизи Марьинка Донецкой области из-за выхода из строя и разрыва одного из вооружений двое военных погибли, пятеро — получили ранения, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    "Около 4 утра незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений недалеко от Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента двое украинских военных погибли, пятеро — получили ранения. По данному факту работают органы правопорядка", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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