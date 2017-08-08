В Житомире мужчина кидал в людей камни, а потом порезал себе горло бутылкой

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 7 августа, около полуночи, экипажу патрульной полиции поступило сообщение, что в Житомире на улице Войкова неадекватный мужчина бросается в прохожих камнями.

Приехав по этому адресу полицейские обнаружили гражданина с собакой бойцовской породы, правонарушитель действительно бросал камни в прохожих. Мужчина заметил патрульных — и убежал.

Патрульная полиция Житомира Мужчина, который вел себя неадекватно в Житомире

"Мужчина забежал в дом, но уже через несколько минут вернулся с пустой бутылкой, быстро разбил ее об стену дома и резанул по горлу стеклом", — сообщили инспекторы патрульной полиции на странице в Facebook.

Полицейские быстро сориентировались в ситуации и не дали мужчине завершить начатое — психически неуравновешенного скрутили.

Патрульные предоставили спасенному домедицинскую помощь и передали врачам скорой психиатрической помощи.

К счастью, в этой ситуации никто из граждан не пострадал, и неизвестно, чем бы все завершилось без вмешательства полицейских.

Напомним, в Донецкой области мужчина зарезал двоих человек и связал их в кровати.