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    В Житомире мужчина кидал в людей камни, а потом порезал себе горло бутылкой

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    (обновлено: )22
    Мужчина бросал камни в прохожих, однако после того, как заметил полицейских, убежал. Через несколько минут он вернулся с пустой бутылкой, которую разбил об стену дома и порезал себе горло.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 7 августа, около полуночи, экипажу патрульной полиции поступило сообщение, что в Житомире на улице Войкова неадекватный мужчина бросается в прохожих камнями.

    Приехав по этому адресу полицейские обнаружили гражданина с собакой бойцовской породы, правонарушитель действительно бросал камни в прохожих. Мужчина заметил патрульных — и убежал.

    Патрульная полиция Житомира
    Мужчина, который вел себя неадекватно в Житомире

    "Мужчина забежал в дом, но уже через несколько минут вернулся с пустой бутылкой, быстро разбил ее об стену дома и резанул по горлу стеклом", — сообщили инспекторы патрульной полиции на странице в Facebook.

    Полицейские быстро сориентировались в ситуации и не дали мужчине завершить начатое — психически неуравновешенного скрутили.

    Патрульные предоставили спасенному домедицинскую помощь и передали врачам скорой психиатрической помощи.

    К счастью, в этой ситуации никто из граждан не пострадал, и неизвестно, чем бы все завершилось без вмешательства полицейских.

    Напомним, в Донецкой области мужчина зарезал двоих человек и связал их в кровати.

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