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    В мире

    С криками "Аллах акбар": в Испании мужчина пытался зарезать полицейских

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    Как сообщается, инцидент произошел на границе между Марокко и испанским анклавом Мелилья. При нападении мужчина кричал "Аллах Акбар". Он задержан.
    Полиция Испании
    flickr.com/Contando Estrelas

    КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Национальная полиция Испании задержала мужчину, который напал с ножом на стражей правопорядка на границе между Марокко и испанским анклавом Мелилья, сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.

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    ЧП произошло на пограничном пункте Бени Энзар в Мелилье. Один полицейский получил легкое ранение.

    При нападении мужчина кричал "Аллах Акбар".

    "Полиция задержала человека, который напал с ножом на агентов на пограничном пункте Бени Энзар, один из них легко ранен", — сообщил глава МВД Испании.

    Напомним, мужчина напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали.

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