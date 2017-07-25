С криками "Аллах акбар": в Испании мужчина пытался зарезать полицейских

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Национальная полиция Испании задержала мужчину, который напал с ножом на стражей правопорядка на границе между Марокко и испанским анклавом Мелилья, сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.

ЧП произошло на пограничном пункте Бени Энзар в Мелилье. Один полицейский получил легкое ранение.

При нападении мужчина кричал "Аллах Акбар".

"Полиция задержала человека, который напал с ножом на агентов на пограничном пункте Бени Энзар, один из них легко ранен", — сообщил глава МВД Испании.

Напомним, мужчина напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали.