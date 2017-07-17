"Было месиво". Пострадавшая россиянка сообщила подробности резни в Хургаде

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Российская туристка Елена Михайлова, пережившая нападение на туристов вооружённого ножом мужчины в египетской Хургаде, сообщила подробности инцидента, передает RT.

Перед атакой на неё были убиты две женщины, однако Михайлова не только выжила, но и, по ее словам, оказала сопротивление вооружённому мужчине.

"Я легла на пляже, в ушах наушники, где-то через 10 минут мне послышался какой-то крик. Я повернулась и увидела, что ко мне на всей скорости несётся этот араб. Я видела его огромные бешеные глаза и его огромный нос. Сзади море, но прыгать в него бесполезно, там сразу кораллы. Я бы ободрала там себе всё тело и могло быть ещё хуже, а бежать было некуда", — рассказала Михайленко.

В итоге россиянка была вынуждена вступить в борьбу со злоумышленником.

"Пока я стояла, то было нормально, он, может быть, и попал в меня пару раз, а потом то ли он меня с ног сбил, то ли я сама упала, и уже было месиво, как говорится. Вроде он сел мне на ноги, наносил удары, я подставляла руки, вертелась. Даже, если он в меня попадал, то я старалась отпихиваться, поэтому у меня не очень глубокие раны. Не знаю, сколько это длилось, но чувствовала, что он попал мне в шею", — пояснила россиянка.

Михайленко отметила, что несколько раз её покидали силы и она была готова сдаться, но мысли о сыне заставляли продолжать борьбу.

"А потом сама себе говорила: "нет, надо бороться ради сына". Потом как-то выскользнула от него, как змея. Он успел мне в спину ножом ударить и я убежала. Дальше было ещё самое страшное. Я прошла от пляжа по жаре до отеля, который находится на второй линии, и никто по пути мне не помог. Пришла на ресепшен, вызвали скорую, но и она очень долго не ехала", — заявила пострадавшая.

Михайленко подчеркнула, что у неё была глубокая рана шеи, а правая рука оказалась полностью изрезана, потому что ей она защищалась от нападения.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Подозреваемого задержали на месте преступления у одного из отелей Хургады. Сообщалось, что он с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж отеля, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре иностранки получили ранения, в том числе женщина с российским паспортом. В МВД пока не сообщили о мотивах преступления.