наверх
08.08.201708:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донецкой области мужчина зарезал двоих человек и связал их в кровати

    Тема:

    Рост криминала. Взрыв в Измаиле (472)

    (обновлено: )25110
    Как сообщает полиция, мужчина был задержан несколькими днями позже. По его показаниям, он ударил ножом одного из погибших во время ссоры, после чего напал на второго за его попытку защитить раненого.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Двойное убийство раскрыли правоохранители в Бахмуте Донецкой области. Как сообщает "Сегодня", дочь зашла проведать 51-летнего отца, и обнаружила его мертвым — отец и еще один человек лежали в крови со связанными руками.

    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Киев Оперативный
    Чикаго 30-х в Киеве. Соцсети шокированы очередным убийством

    Полицейские, прибывшие по вызову, установили личность второго убитого. Им оказался 64-летний житель Бахмута, который пропал без вести три дня назад. Зацепок на месте преступления не было, поэтому сыщики начали оперативно отрабатывать круг знакомств обеих жертв.

    Спустя несколько часов правоохранители установили подозреваемого. По всем адресам, где мог появиться мужчина, были отправлены наряды полиции.

    "В одной из квартир злоумышленник был задержан. Как пояснил задержанный, одного собутыльника он ударил ножом во время ссоры, а второго – за то, что он начал заступаться за раненого. Заметив, что одна из жертв стала шевелиться – злоумышленник связал обоих и скрылся", – отмечают правоохранители.

    Ранее в Киеве в одной из квартир в многоэтажке в Голосеевском районе произошло убийство целой семьи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожарный самолет ГСЧС Украины. Архивное фото
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Машина полицейских. Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого