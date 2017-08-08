В Донецкой области мужчина зарезал двоих человек и связал их в кровати

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Двойное убийство раскрыли правоохранители в Бахмуте Донецкой области. Как сообщает "Сегодня", дочь зашла проведать 51-летнего отца, и обнаружила его мертвым — отец и еще один человек лежали в крови со связанными руками.

Полицейские, прибывшие по вызову, установили личность второго убитого. Им оказался 64-летний житель Бахмута, который пропал без вести три дня назад. Зацепок на месте преступления не было, поэтому сыщики начали оперативно отрабатывать круг знакомств обеих жертв.

Спустя несколько часов правоохранители установили подозреваемого. По всем адресам, где мог появиться мужчина, были отправлены наряды полиции.

"В одной из квартир злоумышленник был задержан. Как пояснил задержанный, одного собутыльника он ударил ножом во время ссоры, а второго – за то, что он начал заступаться за раненого. Заметив, что одна из жертв стала шевелиться – злоумышленник связал обоих и скрылся", – отмечают правоохранители.

Ранее в Киеве в одной из квартир в многоэтажке в Голосеевском районе произошло убийство целой семьи.