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    В Кривом Роге жена пыталась зарезать мужа в кафе

    (обновлено: )8
    Сообщается, что конфликт возник у супружеской пары, когда они были в кафе. В результате женщина ранила мужа ножом в живот.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Долгинцевском районе Кривого Рога в ходе семейного конфликта жена нанесла мужу ножевое ранения в живот.

    По информации dnepr24.com.ua, супружеская пара выясняла отношения в одном из местных кафе. Женщина ранила двадцатидевятилетнего мужа ножом в живот.  На место была вызвана карета скорой помощи, которая доставила потерпевшего в отделение местной больницы.

    Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева мужчина зарезал свою жену, нанеся ей более 40 ножевых ранений, после чего перерезал себе вены и распорол живот.

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