В Кривом Роге жена пыталась зарезать мужа в кафе

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Долгинцевском районе Кривого Рога в ходе семейного конфликта жена нанесла мужу ножевое ранения в живот.

По информации dnepr24.com.ua, супружеская пара выясняла отношения в одном из местных кафе. Женщина ранила двадцатидевятилетнего мужа ножом в живот. На место была вызвана карета скорой помощи, которая доставила потерпевшего в отделение местной больницы.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева мужчина зарезал свою жену, нанеся ей более 40 ножевых ранений, после чего перерезал себе вены и распорол живот.