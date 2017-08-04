На полигоне в Киевской области погиб военный, еще пятеро травмированы

КИЕВ, 4 авг — РИА новости Украина. На полигоне в Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского снаряда один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня, 4 августа, около 11 часов на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

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Раненым оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское заведение.

На месте происшествия работают комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.

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Напомним, ранее в больнице Днепра скончался украинский боец Юрий Тищенко, который получил тяжелое ранение на полигоне в селе Черкасское.