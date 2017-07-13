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    Общество

    Начальник Яворовского военного полигона подозревается в работе на РФ

    (обновлено: )22502
    Как стало известно, подозреваемый добровольно передал сотрудникам СБУ технические устройства, с помощью которых "держал связь с российской разведкой".
    Вертолет на Яворовском полигоне
    УНИАН Кравченко Андрей

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подозревает начальника крупнейшего в Украине Яворовского военного полигона Игоря Слисарчука в работе на разведуправление Генштаба РФ.

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    Об этом говорится в судебном определении, обнародованном в едином реестре судебных решений.

    Отмечается, что подозреваемый в течение 2015-2016 годов, занимая должность начальника общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон – ред.), по поручению разведуправления Генштаба РФ совершал "сбор и передачу сведений военного характера".

    Согласно определению, подозреваемый добровольно передал сотрудникам СБУ технические устройства, с помощью которых "держал связь с российской разведкой". Дело расследуется по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Суд арестовал это техническое оборудование.

    Согласно информации на сайте Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, Слисарчук занимает должность начальника полигона с 2011 года по настоящее время.

    Яворовский полигон во Львовской области является основной площадкой для проведения украинских и международных военных учений на территории Украины.

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