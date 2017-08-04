От наркомании в Украине умирает 40 тыс человек ежегодно - эксперт

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Столичная полиция закрыла четыре незаконных реабилитационных центра в Киеве и Киевской области. Это так называемые рехабы: внешне они выглядели как обычные частные дома, но там лечили пациентов от различных видов зависимости, таких как наркомания, алкоголизм и игромания.

В ходе следственных действий в этих центрах полицейские установили семь фактов содержания людей против их воли. А за отказ добровольно проходить курс лечения, в том числе запрещенными психотропными препаратами, к пациентам применяли физическую силу, наручники, держали в отдельных специализированных помещениях.

Могут ли в подобные реабилитационные заведения отправлять неугодных кому-либо людей, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат Сергей Лапутько.

"Такие действия подпадают под статью 146 "Незаконное содержание и лишение свободы". Если человек — при памяти, человек понимает и все то, что он делает, то он никогда этого не допустит. Правильно? А если Андрей Крищенко (руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве — ред.) просто не знает, как поступать с человеком, который держит нож у горла своей матери, и приезжает отец со слезами — заберите его и лечите, то это — большая проблема. У нас 40 тысяч человек умирает ежегодно от наркомании. А государство ничего не делает", — отметил Лапутько.

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