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    Киев

    В Киеве наркоман бросался на людей с топором

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (396)

    (обновлено: )44
    В патрульной полиции сообщили, что в Святошинском районе ходе задержания у мужчины изъяли несколько ножей и пакетик с порошкоподобным веществом.
    Мужчина, бросавшийся на людей с топором
    patrol.police.gov.ua

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали мужчину, который с топором бросался на людей на улице Академика Ефремова в Святошинском районе, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

    "На улице Академика Ефремова мужчина, вооруженный топором, нападает на людей", — сообщают патрульные.

    Прибыв по адресу, патрульные смогли подняться на нужный этаж лишь лифтом, поскольку мужчина забаррикадировал дверь, ведущую к лестнице. Полицейские сразу же задержали подозреваемого. Во время поверхностной проверки у него обнаружили несколько ножей и пакетик с порошкоподобным веществом, похожим на наркотическое, а в квартире — сам топор.

    По словам заявителей, мужчина с топором бросался на сестру и ее друзей, выбивал двери. 29-летний задержанный доставлен в Святошинское управление полиции и передан следователям.

    Напомним, в ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови.

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