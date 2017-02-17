В Киеве наркоман бросался на людей с топором

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали мужчину, который с топором бросался на людей на улице Академика Ефремова в Святошинском районе, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"На улице Академика Ефремова мужчина, вооруженный топором, нападает на людей", — сообщают патрульные.

Прибыв по адресу, патрульные смогли подняться на нужный этаж лишь лифтом, поскольку мужчина забаррикадировал дверь, ведущую к лестнице. Полицейские сразу же задержали подозреваемого. Во время поверхностной проверки у него обнаружили несколько ножей и пакетик с порошкоподобным веществом, похожим на наркотическое, а в квартире — сам топор.

По словам заявителей, мужчина с топором бросался на сестру и ее друзей, выбивал двери. 29-летний задержанный доставлен в Святошинское управление полиции и передан следователям.

Напомним, в ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови.