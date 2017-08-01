Дом мэра города в Киевской области подвергся обстрелу

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Мэр города Тетиева Руслан Майструк (Киевская область) заявил о том, что вчера ночью его дом обстреляли.

Скриншот поста Руслана Майструка

"Я обнаружил дома в окне следы выстрела. Фото прилагаю. Эксперты разберутся. Публично требую от начальника Тетиевского отдела полиции Виталия Шевчука расследование данного инцидента", – заявил градоначальник на своей странице в Facebook, жалуясь на политических оппонентов и активистов, которые появляются возле его дома и "выкладывают в Youtube соответствующие видео".

Фото со страницы Руслана Майструка в facebook Мэр города в Киевской области заявил, что его дом обстреляли

Напомним, в марте в Закарпатской области обстреляли дом экс-прокурора.