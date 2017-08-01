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    Происшествия

    Дом мэра города в Киевской области подвергся обстрелу

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    (обновлено: )16110
    Дом мэра Тетиева Руслана Майструка был обстрелян в понедельник ночью. Майструк публично потребовал от начальника Тетиевского отдела полиции Виталия Шевчука расследование данного инцидента.
    Руслан Майструк
    Фото со страницы Руслана Майструка в Facebook

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Мэр города Тетиева Руслан Майструк (Киевская область) заявил о том, что вчера ночью его дом обстреляли.

    Скриншот поста Руслана Майструка

    "Я обнаружил дома в окне следы выстрела. Фото прилагаю. Эксперты разберутся. Публично требую от начальника Тетиевского отдела полиции Виталия Шевчука расследование данного инцидента", – заявил градоначальник на своей странице в Facebook, жалуясь на политических оппонентов и активистов, которые появляются возле его дома и "выкладывают в Youtube соответствующие видео".

    Фото со страницы Руслана Майструка в facebook
    Мэр города в Киевской области заявил, что его дом обстреляли

    Напомним, в марте в Закарпатской области обстреляли дом экс-прокурора.

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