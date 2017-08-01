Сборная Украины по стрельбе завоевала "золото" Чемпионата Европы

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В последний день соревнований Чемпионата Европы в Баку мужская тройка в стрельбе из пистолета завоевала золотую медаль в упражнении РП-5, сообщает Федерация стрельбы Украины.

Как уточняется, украинская команда состояла из Романа Бондарука, Павла Коростылева и Владимира Пастернака.

В целом украинская сборная завоевала 18 наград, из которых 10 командных (4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали) и 8 личных (4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по подводному плаванию завоевала две награды на Всемирных Играх во Вроцлаве.