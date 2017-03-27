В Закарпатской области обстреляли дом экс-прокурора

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В селе Виноградово Закарпатской области в понедельник, 27 марта, неизвестный обстрелял жилой дом. Об этом сообщает полиция Закарпатья.

Около 5 часов утра в полицию позвонил житель Виноградова и сообщил, что во дворе соседа услышал звук выстрела и взрыва.

zk.npu.gov.ua На Закарпатье неизвестный обстрелял жилой дом

На месте полицейские обнаружили, что у дома повреждена крыша и стена. Пострадавших — нет, поскольку дома никого не было. Эксперты устанавливают, из чего был обстрелян дом.

Как утверждают источники Мukachevo.net, дом принадлежит экс-люстрованому прокурору Хустской прокуратуры и заместителю Закарпатской областной прокуратуры Ивану Кайлу.

Напомним, котельная и шесть домов повреждены в Донецке в результате обстрела.