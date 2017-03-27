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    В Закарпатской области обстреляли дом экс-прокурора

    (обновлено: )9730
    По данным СМИ, дом принадлежит экс-люстрованому прокурору Хустской прокуратуры и заместителю Закарпатской областной прокуратуры Ивану Кайлу.
    На Закарпатье неизвестный обстрелял жилой дом
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В селе Виноградово Закарпатской области в понедельник, 27 марта, неизвестный обстрелял жилой дом. Об этом сообщает полиция Закарпатья.

    Около 5 часов утра в полицию позвонил житель Виноградова и сообщил, что во дворе соседа услышал звук выстрела и взрыва.

    zk.npu.gov.ua
    На Закарпатье неизвестный обстрелял жилой дом

    На месте полицейские обнаружили, что у дома повреждена крыша и стена. Пострадавших — нет, поскольку дома никого не было. Эксперты устанавливают, из чего был обстрелян дом.

    Как утверждают источники Мukachevo.net, дом принадлежит экс-люстрованому прокурору Хустской прокуратуры и заместителю Закарпатской областной прокуратуры Ивану Кайлу.

    Напомним, котельная и шесть домов повреждены в Донецке в результате обстрела.

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