Районы ЛНР подверглись обстрелам

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. ВСУ пять раз за минувшие сутки открывали огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив 82-миллиметровые минометы, БМП-1 и БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Калиново-Борщеватое, Сокольники, Калиново. Всего по территории республики было выпущено около 360 снарядов и мин.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.