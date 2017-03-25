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    В результате обстрела Зайцево погибли два человека - полиция

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    Согласно информации, во дворе частного дома найдены убитыми мирные жители. Предварительно установлено, что они находились на улице, когда начался минометный обстрел населенного пункта.
    Последствия обстрела Зайцево
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В результате обстрела ополченцами населенного пункта Зайцево погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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    Сегодня в 18 часов в Бахмутский отдел полиции поступила информация от военного медика, о том, что по ул. Рыбалко, во дворе частного дома найдены убитыми мирные жители — мужчина 1959 года рождения и женщина 1964 года рождения.

    Предварительно установлено, что они находились на улице, когда ополченцы начали минометный обстрел населенного пункта. Пока информации о других погибших или раненых нет. На место происшествия направлены полицейские.

    Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела в Донецке повреждены котельная и шесть домов. По данным мэрии, в Петровском районе города повреждены четыре дома, один из них в результате попадания снаряда сгорел полностью. По предварительным данным, жертв нет.

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