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    В Донецке сообщили о повреждении котельной и ряда домов из-за обстрела

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (373)

    (обновлено: )11401
    По данным мэрии Донецка, в Петровском районе города повреждено четыре дома, один из них в результате попадания снаряда сгорел полностью. В Киевском районе — попадание в кровлю дома и прямое попадание в дом.
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Котельная и шесть домов повреждены в Донецке в результате ночного обстрела, сообщили в субботу в администрации города.

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    "В Киевском районе по улице Депутатская, 2А — попадание в кровлю дома, по улице Депутатская, 4 — прямое попадание в дом. Взрывной волной повреждено остекление здания котельной", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Донецка.

    По данным мэрии, в Петровском районе города повреждено четыре дома, один из них в результате попадания снаряда сгорел полностью. По предварительным данным, жертв нет.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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