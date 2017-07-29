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    На ТЭЦ в Белой Церкви вытекло около 1 тонны серной кислоты

    (обновлено: )17611
    Мэр Белой Церкви подчеркнул, что в результате ЧП на теплоэлектроцентрали никто не пострадал, жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает.
    ТЭЦ
    RIA News Игорь Агеенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. В городе Белая Церковь Киевской обл. на теплоэлектроцентрали в пятницу, 28 июля, в 13:45 произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего вытекла примерно тонна серной кислоты, сообщил городской голова Геннадий Дикий на своей странице в Facebook.

    "Сегодня (в пятницу — ред.) в 13:45 на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров, состоялась разгерметизация в объем бетонного обвалования. В результате вытекла примерно 1 тонна серной кислоты. Силами аварийной звена предприятия ТЭЦ были устранены протечек и проведены работы по обезвреживанию данного вещества", — говорится в сообщении.

    Позже Дикий сообщил, что вытекание ядовитого вещества ликвидировано. Сотрудники аварийной службы предприятия также провели работы по нейтрализации уже попавших в окружающую среду химикатов.

    Мэр подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал, жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает. Также он добавил, что по итогам контроля качества воздуха никаких превышений по серосодержащим и хлорсодержащих веществам в районе аварии нет.

    Напомним, ранее в Белой Церкви произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате чего один человек погиб, еще одного госпитализировали с ожогами.

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