В Киеве начали восстанавливать газоснабжение ТЭЦ, подающей горячую воду

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. "Укртрансгаз" начал работы по восстановлению газоснабжения на ТЭЦ-6 в Киеве, газ будет подан в понедельник, 26 июня, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Начаты работы по восстановлению газоснабжения ТЭЦ-6. "Киевгаз" будет готов принимать с ГТС только в понедельник утром", — написал Белявский вечером в пятницу на своей странице в Facebook.

Максим Белявский/Facebook, 23 июня 2017

"Укртрансгаз" ограничил транспортировку газа одновременно на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 из-за систематической неуплаты за услуги транспортировки газа и прогрессивное накопление долгов "Киевэнерго". Позже ТЭЦ-6 полностью прекратила отбор газа.

ТЭЦ-6 обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и отоплением) районы Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы. Всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3 тысячи 138 объектов, из них – 2 тысячи 142 жилых домов, 39 медицинских заведений, 164 детсада и 670 ведомств.