Николаевскую ТЭЦ выставили на продажу

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины продает пакет акций Частного акционерного общества "Николаевская теплоэлектроцентраль". К продаже предлагается 99.912% уставного капитала общества, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Стартовая цена — 97 млн гривен. ТЭЦ работает в основном на газовом топливе.

"Николаевская ТЭЦ — предназначена для централизованного обеспечения теплом промышленных предприятий, жилых и административных зданий Николаева с одновременной поставкой электроэнергии в энергосистему Украины. Компания является крупным поставщиком тепловой энергии в Николаеве, где она обслуживает около 39 360 потребителей", — информирует ФГИУ.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что не видит альтернативы приватизации одного из крупнейших в стране химпредприятий "Одесского припортового завода" (ОПЗ) и надеется, что к осени появится ясность относительно темпов и сроков продажи государством этого предприятия.