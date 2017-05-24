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    Экономика

    Николаевскую ТЭЦ выставили на продажу

    (обновлено: )16102
    Фонд государственного имущества Украины сообщает, что стартовая цена продажи Николаевской ТЭЦ, которая работает на газовом топливе, 97 млн гривен.
    Николаевская ТЭЦ
    ntec.mk.ua

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины продает пакет акций Частного акционерного общества "Николаевская теплоэлектроцентраль". К продаже предлагается 99.912% уставного капитала общества, сообщает пресс-служба ФГИУ.

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    Стартовая цена — 97 млн гривен. ТЭЦ работает в основном на газовом топливе.

    "Николаевская ТЭЦ — предназначена для централизованного обеспечения теплом промышленных предприятий, жилых и административных зданий Николаева с одновременной поставкой электроэнергии в энергосистему Украины. Компания является крупным поставщиком тепловой энергии в Николаеве, где она обслуживает около 39 360 потребителей", — информирует ФГИУ.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что не видит альтернативы приватизации одного из крупнейших в стране химпредприятий "Одесского припортового завода" (ОПЗ) и надеется, что к осени появится ясность относительно темпов и сроков продажи государством этого предприятия.

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