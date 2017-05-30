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    Киев

    Прекращено газоснабжение ТЭЦ, подающей горячую воду части Киева

    (обновлено: )32430
    Всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3 тысячи 138 объектов, из них – 2 тысячи 142 жилых домов, 39 медицинских заведений, 164 детсада и 670 ведомств.
    Вид на Киев
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. "Киевтрансгаз" во вторник полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и отоплением) районы Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы, сообщили в пресс-службе ПАО "Киевэнерго".

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    Отмечается, что всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3 тысячи 138 объектов, из них – 2 тысячи 142 жилых домов, 39 медицинских заведений, 164 детсада и 670 ведомств. 

    Основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева – накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения. 

    Напомним, по состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн – некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы. 

    А долг "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг по состоянию на 1 мая 3,2 млрд грн. Долг за транспортировку газа к ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых – непрофинансированные государством льготы и субсидии. 

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