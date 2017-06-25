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    В Минэнерго объяснили, почему перенесли запуск ТЭЦ в Киеве на понедельник

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    По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, в "Киевгазе" аргументировали подачу газа на ТЭЦ в понедельник тем, что еще не получили оплату долга в 60 миллионов гривен.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. ПАО "Киевгаз" сообщил о возобновлении поставок горячей воды в районы Киева с понедельника, 26 июня. Главная причина, по которой был изменен день для восстановления газоснабжения Киевской теплоэлектроцентрали №6 (ТЭЦ-6) — компания не получила оплату долга, сообщает УНН.

    Гройсман, где горячая вода? и Стоп живодерам. Центр Киева в митингах
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    "Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах

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    "Киевгаз" будет готов возобновить газоснабжение ТЭЦ-6 только в понедельник утром", — заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

    Он уточнил, что в "Киевгазе" аргументировали подачу газа на ТЭЦ тем, что еще не получили оплату долга в 60 миллионов гривен.

    Ранее в пресс-службе Киевской горгосадминистрации сообщили, что киевляне должны получить горячую воду в понедельник, 26 июня.

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