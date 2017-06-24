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    Киев

    КГГА пообещала киевлянам горячую воду

    (обновлено: )26
    Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, развертывание технологических процессов продлится 2-3 суток, а поставка горячей воды начнется 26 июня.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Жители районов Троещина, Оболонь и Подол в Киеве в понедельник, 26 июня, должны получить горячую воду, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

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    Ожидается, что развертывание технологических процессов продлится 2-3 суток, а поставка горячей воды начнется 26 июня.

    Ранее сообщалось, что "Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6, введенные ранее из-за неуплаты за услуги транспортировки газа, и началось возобновление газоснабжения.

    Между тем, "Нафтогаз" пригрозил новыми ограничениями газоснабжения столичных ТЭЦ из-за долгов.

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