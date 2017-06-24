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    Экономика

    "Нафтогаз" пригрозил новыми ограничениями газоснабжения столичных ТЭЦ

    (обновлено: )1401
    В "Нафтогаз" сообщили, что компания поддержала снятие ограничений на транспортировку газа для ТЭЦ "Киевэнерго", несмотря на существенные риски невозвращения задолженности.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Газоснабжение ТЭЦ, оператором которых является ПАО "Киевэнерго", может быть снова ограничено, если компания до 30 июня не выплатит долги за поставленный газ, говорится в сообщении Департамента по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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    "Нафтогаз" понимает, что киевляне стали заложниками неспособности "Киевэнерго" погашать свои долговые обязательства. Как социально-ответственная компания, "Нафтогаз" поддержал снятие ограничений на транспортировку газа для ТЭЦ "Киевэнерго", несмотря на существенные риски невозвращения задолженности. Вместе с тем, если обязательства "Киевэнерго" по выплате задолженности до 30 июня не будут выполнены, газоснабжение ТЭЦ "Киевэнерго" может быть снова ограничено", — сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что ПАО "Укртрансгаз" сняло ограничения на транспортировку газа для столичной ТЭЦ-6, которые были введены в конце мая из-за систематической неуплаты за услуги транспортировки газа и накопления долгов.

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