Власти Киева сообщили, когда жителям столицы вернут горячую воду

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что до конца текущей недели будет возобновлена полноценная работа ТЭЦ 6, и возобновится горячее водоснабжение в жилые дома и учреждения социальной сферы Деснянского района, части Оболони и Подола.

Об этом он сообщил по результатам селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме, которое проводил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Пантелеев заявил, что отключение теплоэлектроцентрали осуществлено дочерним предприятием НАК "Нафтогаз" — "Укртрансгазом" в связи с задолженностью "Киевэнерго". По его словам, долг "Киевэнерго" за потребленный газ составляет 3,5 млрд, из них 2,2 млрд грн — долги государства.

"Отключение мощностей, таких как ТЭЦ № 6, не способствует повышению платежной дисциплины. Мы должны искать компромиссные пути решения проблемы без ущерба для жителей. Задолженность государства за льготы и субсидии, а также из-за разницы в тарифах составляет более половины долга "Киевэнерго", — подчеркнул Пантелеев.

По его заверению, до конца текущей недели ТЭЦ № 6 может вернуться в штатный режим работы.

Ранее председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что в пяти районах Киева до отопительного сезона может не быть горячей воды из-за остановки ТЭЦ-6.