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    Киев

    Власти Киева сообщили, когда жителям столицы вернут горячую воду

    (обновлено: )13601
    В КГГА отметили, что отключение мощностей, таких как ТЭЦ 6, не способствует повышению платежной дисциплины и нужно искать компромиссные пути решения проблемы без ущерба для жителей.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что до конца текущей недели будет возобновлена полноценная работа ТЭЦ 6, и возобновится горячее водоснабжение в жилые дома и учреждения социальной сферы Деснянского района, части Оболони и Подола.

    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
    Кучеренко: отключение горячей воды - это нарушение Конституции

    Об этом он сообщил по результатам селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме, которое проводил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Пантелеев заявил, что отключение теплоэлектроцентрали осуществлено дочерним предприятием НАК "Нафтогаз" — "Укртрансгазом" в связи с задолженностью "Киевэнерго". По его словам, долг "Киевэнерго" за потребленный газ составляет 3,5 млрд, из них 2,2 млрд грн — долги государства.

    "Отключение мощностей, таких как ТЭЦ № 6, не способствует повышению платежной дисциплины. Мы должны искать компромиссные пути решения проблемы без ущерба для жителей. Задолженность государства за льготы и субсидии, а также из-за разницы в тарифах составляет более половины долга "Киевэнерго", — подчеркнул Пантелеев.

    По его заверению,  до конца текущей недели ТЭЦ № 6 может вернуться в штатный режим работы.

    Ранее председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что в пяти районах Киева до отопительного сезона может не быть горячей воды из-за остановки ТЭЦ-6.

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