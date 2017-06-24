"Укртрансгаз" уточнил детали возобновления подачи газа для ТЭЦ-6 в Киеве

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. ПАО "Укртрансгаз" сняло ограничения на транспортировку газа для столичной ТЭЦ-6, которые были введены в конце мая из-за систематической неуплаты за услуги транспортировки газа и накопления долгов, сообщили в Департаменте по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Сейчас филиал УМГ "Киевтрансгаз" осуществил все необходимые работы по подготовке к возобновлению транспортировки природного газа для нужд ТЭЦ-6 в полном объеме и ожидает подтверждения от ПАО "Киевгаз" и потребителя о готовности принимать природный газ.

"Учитывая негативные социальные последствия ограничения подачи газа на указанную ТЭЦ и стремясь не допустить разбаланса в энергосистеме Киева и области, "Укртрансгаз" согласился возобновить газоснабжение, хотя из 61 млн грн долга за транспортировку газа для производства электроэнергии на данный момент в "Укртрансгаз" поступило только 20 млн грн. Общая задолженность ПАО "Киевэнерго" перед "Укртрансгазом" за услуги транспортировки составляет около 330 млн грн. Это почти половина задолженности всех производителей тепловой энергии Украины перед "Укртрансгазом", — говорится в сообщении.

23 июня Киевская городская госадминистрация направила в "Укртрансгаз" письмо, которым гарантировала контроль за выполнением "Киевэнерго" в срок до 30 июня своих обязательств по погашению задолженности перед "Укртрансгазом" в сумме 41 млн грн.