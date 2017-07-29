С перевернувшегося у берегов Крыма сухогруза спасены 8 членов экипажа

Канал на Youtube Ruptly TV Обстрел турецкого судна береговой охраной Греции в Эгейском море Спасены восемь из девяти членов экипажа торгового судна, которое терпит бедствие у берегов Севастополя, сообщили РИА Новости в спасательно-координационном центре Росморречфлота Севастополя.

"Подняли вначале троих, потом еще пятерых членов экипажа. Всего восемь человек на данный момент", — сообщили в центре.

Три человека находились в шлюпке, а пять человек — со спасательного плота, отметили в центре. Все спасенные были одеты в спасательные жилеты, судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в службу спасения ГУ МЧС РФ по Севастополю поступило сообщение том, что в нейтральных водах между крымским полуостровом и Турцией терпит бедствие судно "Anda", на борту которого находится девять человек.