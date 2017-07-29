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    С перевернувшегося у берегов Крыма сухогруза спасены 8 членов экипажа

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    Все спасенные были одеты в спасательные жилеты, судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной, сообщили в спасательно-координационном центре Росморречфлота Севастополя.
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    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Спасены восемь из девяти членов экипажа торгового судна, которое терпит бедствие у берегов Севастополя, сообщили РИА Новости в спасательно-координационном центре Росморречфлота Севастополя.

    "Подняли вначале троих, потом еще пятерых членов экипажа. Всего восемь человек на данный момент", — сообщили в центре.

    Три человека находились в шлюпке, а пять человек — со спасательного плота, отметили в центре. Все спасенные были одеты в спасательные жилеты, судьба одного моряка, который был без жилета, остается неизвестной.

    Ранее сообщалось, что в службу спасения ГУ МЧС РФ по Севастополю поступило сообщение том, что в нейтральных водах между крымским полуостровом и Турцией терпит бедствие судно "Anda", на борту которого находится девять человек.

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