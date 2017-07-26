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    Арестованное в Одесской области российское судно выставили на аукцион

    (обновлено: )25102
    Судно "Сибирский 2112" зарегистрировано в российском Таганроге. Оно было построено в Финляндии и в настоящее время находится на ремонте в порту Черноморска.
    Аукцион. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Арестованное в Одесской области судно "Сибирский 2112", которое зарегистрировано в России, выставили на аукцион.

    Стартовая цена составляет более 12,5 миллиона гривен (около 480 тысяч долларов по курсу Нацбанка).

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    По данным на сайте системы электронных торгов арестованного имущества, судно было построено в Финляндии, зарегистрировано в Таганроге.

    Сейчас оно находится на ремонте в порту Черноморск (ранее Ильичевск). В ведомостях о судне также указывается, что это арестованное имущество должника.

    Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen президента Украины Петра Порошенко.

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