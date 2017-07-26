Арестованное в Одесской области российское судно выставили на аукцион

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Арестованное в Одесской области судно "Сибирский 2112", которое зарегистрировано в России, выставили на аукцион.

Стартовая цена составляет более 12,5 миллиона гривен (около 480 тысяч долларов по курсу Нацбанка).

Читайте также: "Это мизер". Суслов о пенсии в 6 тысяч грн через 10 лет

По данным на сайте системы электронных торгов арестованного имущества, судно было построено в Финляндии, зарегистрировано в Таганроге.

Сейчас оно находится на ремонте в порту Черноморск (ранее Ильичевск). В ведомостях о судне также указывается, что это арестованное имущество должника.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen президента Украины Петра Порошенко.