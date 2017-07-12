В Египте загорелось судно с туристами

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. К югу от египетского курорта Хургада произошел пожар на прогулочном судне, на котором находились 22 туриста, сообщает Egypt Independent со ссылкой на спасателей. Все находившиеся на борту люди спасены.

Инцидент произошел днем во вторник, 11 июля. В море был замечен дым и языки огня.

Спасатели выслали к месту пожара спасательный катер, который эвакуировал туристов и членов экипажа. Пострадавших в пожаре нет.

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