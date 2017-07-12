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    В Египте загорелось судно с туристами

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    Инцидент произошел днем во вторник, 11 июля. Спасатели выслали к месту пожара спасательный катер, который эвакуировал туристов и членов экипажа. Пострадавших в пожаре нет.
    В Египте загорелось судно с туристами
    Egypt Independent

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. К югу от египетского курорта Хургада произошел пожар на прогулочном судне, на котором находились 22 туриста, сообщает Egypt Independent со ссылкой на спасателей. Все находившиеся на борту люди спасены.

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    Инцидент произошел днем во вторник, 11 июля. В море был замечен дым и языки огня.

    Спасатели выслали к месту пожара спасательный катер, который эвакуировал туристов и членов экипажа. Пострадавших в пожаре нет.

    Ранее сообщалось, что торговый центр "РИО" горел на северо-востоке Москвы, пострадали четырнадцать человек, в том числе один ребенок.

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