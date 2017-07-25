наверх
25.07.201723:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В аэропорту "Борисполь" задержан экс-прокурор ГПУ

    (обновлено: )405
    Чиновник задержан по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 25 июля, в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
    Бочкала: НАБУ нечем похвастаться по резонансным коррупционным делам

    Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, чиновник задержан по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

    Отмечается, что следственные действия продолжаются.

    По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года.

    Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 61 уголовное производство по итогам анализа электронных деклараций. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нападение на девушку в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Флаги США и России. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?