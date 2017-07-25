В аэропорту "Борисполь" задержан экс-прокурор ГПУ

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 25 июля, в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, чиновник задержан по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что следственные действия продолжаются.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 61 уголовное производство по итогам анализа электронных деклараций.