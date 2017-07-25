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    Происшествия

    Под Киевом поезд насмерть сбил 11-летнюю девочку

    (обновлено: )60
    Как отмечается, машинист электропоезда подавал предупредительные звуковые сигналы, но ребенок по неизвестным причинам вовремя не отреагировал и попал под поезд.
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 24 июля, на железнодорожной станции Боярка Киево-Святошинского раойна поезд насмерть сбил 11-летнюю девочку.

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    Как сообщает пресс-служба Нацполиции, машинист электропоезда подавал предупредительные звуковые сигналы, но ребенок по неизвестным причинам вовремя не отреагировал и попал под поезд. В результате девочка получила телесные повреждения несовместимые с жизнью.

    Тело ребенка нашли в 50 м от перрона. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

    Напомним, в Благовещенске товарный поезд сбил двух человек, которые, по предварительной информации, распивали спиртные напитки на путях.

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