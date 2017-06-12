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    Фотоленты

    В Днепре поезд снес трамвай, есть жертвы

    (обновлено: )24201
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua

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    Трамвай №19 врезался в тепловоз с зерном утром в понедельник в Днепре, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

    Момент аварии в Японии
    Канал 日本ニュース на Youtube
    Камеры зафиксировали момент страшного ДТП в Японии

    В результате аварии погиб мужчина, который работал в составе локомотива и на момент ДТП был на хвостовом вагоне (движение осуществлялось вагонами вперед). Также пострадала водитель трамвая — женщину доставили в больницу. Жертв среди пассажиров не было.

    По словам дежурной переезда, трамвай внезапно начал ехать на запрещенный сигнал переезда, из-за чего и врезался в состав. Причину произошедшего и другие подробности ДТП выясняют правоохранительные органы.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Луцке при участии маршрутки пассажиры выпали на дорогу.

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