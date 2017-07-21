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    Киев

    В Киеве внедорожник сбил военного прокурора и скрылся - СМИ

    (обновлено: )67
    ДТП произошло на ул. Ахматовой, 44, сбитому мужчине оказали медпомощь на месте, о его состоянии не сообщается. Полиция объявила в розыск Toyota Land Cruiser 200.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева внедорожник сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался военный прокурор, сообщают "Стражи Эспрессо".

    По уточненным данным, ДТП произошло на ул. Ахматовой, 44, сбитому мужчине оказали медпомощь на месте, о его состоянии не сообщается. 

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    В то же время, по данным, СМИ, полиция начала план "Перехват" и объявила в розыск автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

    Накануне сообщалось, что Rover на грузинских номерах насмерть сбил пешехода в Киеве, уходя от погони.  

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