В Киеве внедорожник сбил военного прокурора и скрылся - СМИ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева внедорожник сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался военный прокурор, сообщают "Стражи Эспрессо".

По уточненным данным, ДТП произошло на ул. Ахматовой, 44, сбитому мужчине оказали медпомощь на месте, о его состоянии не сообщается.

Читайте также — Жестко и жестоко: Украину накрыла эпидемия запредельного криминала

В то же время, по данным, СМИ, полиция начала план "Перехват" и объявила в розыск автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Накануне сообщалось, что Rover на грузинских номерах насмерть сбил пешехода в Киеве, уходя от погони.