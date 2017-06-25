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    Товарный поезд сбил двух человек в Благовещенске

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    Трое мужчин распивали спиртные напитки на путях, на приближение поезда и предупреждающие сигналы не реагировали. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
    Железная дорога, сортировочная станция
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Благовещенске товарный поезд сбил двух человек, которые, по предварительной информации, распивали спиртные напитки на путях, сообщил РИА Новости начальник отдела по работе со СМИ Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Денис Афонин.

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    Инцидент произошел в 22.30 (16.30 по Киеву) в субботу.

    "По предварительной информации, трое мужчин распивали спиртные напитки на путях, на приближение поезда и предупреждающие сигналы не реагировали. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате один мужчина погиб, один травмирован, третий не пострадал", — сказал Афонин.

    Ранее сообщалось, что в Решетиловском районе Полтавской области в среду в поезде "Киев-Харьков" обнаружили труп иностранца.

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