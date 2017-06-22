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    В Черновицкой области поезд протаранил автомобиль

    (обновлено: )30
    Как сообщается, на нерегулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд сообщением "Черновцы-Вижница" въехал в автомобиль Volkswagen Passat под управлением местного жителя.
    Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Черновицкой области
    Пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль на нерегулируемый железнодорожном переезде в Черновицкой области, пострадал водитель авто, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.

    Пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области
    Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Черновицкой области
    Пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области
    Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Черновицкой области

    "На нерегулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд сообщением "Черновцы-Вижница" въехал в автомобиль Volkswagen Passat под управлением местного жителя", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, авария произошла в среду, в результате ДТП водитель Volkswagen Passat с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной левого предплечья был госпитализирован в больницу.

    Напомним, в городе Стрый Львовской области на железнодорожном вокзале поезд сбил гражданина Китая.

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