В Черновицкой области поезд протаранил автомобиль

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль на нерегулируемый железнодорожном переезде в Черновицкой области, пострадал водитель авто, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Черновицкой области

Пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Черновицкой области

"На нерегулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд сообщением "Черновцы-Вижница" въехал в автомобиль Volkswagen Passat под управлением местного жителя", — говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла в среду, в результате ДТП водитель Volkswagen Passat с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной левого предплечья был госпитализирован в больницу.

Напомним, в городе Стрый Львовской области на железнодорожном вокзале поезд сбил гражданина Китая.