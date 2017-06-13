Во Львовской области поезд сбил китайца

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В городе Стрый Львовской области на железнодорожном вокзале поезд сбил гражданина Китая. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"12 июня в 21:10 в г. Стрый на железнодорожном вокзале поездом №134 "Ивано-Франковск – Николаев" был травмирован гражданин КНР (г. Гонконг), 1994 года рождения", — говорится в сообщении.

Сейчас парень госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Ранее сообщалось, что в Грузии в движущийся поезд на железнодорожном участке Гори — Никози около села Орташени врезался грузовик, в результате чего поезд сошел с рельсов.