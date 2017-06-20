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    Порошенко о поездке в США: никогда еще не было такого мощного визита

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (29)

    (обновлено: )512012
    Порошенко также отметил, что кроме Трампа, во вторник встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, руководством Минобороны США, Министерства торговли и также Минэнергетики.
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Во время рабочего визита в США президент Украины Петр Порошенко, кроме президента США, еще проведет встречи с рядом высокопоставленных американских чиновников.

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    Так, 20 июня в Вашингтоне состоится первая встреча Президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.
    Порошенко уже успел подчеркнуть важность того, что его встреча с американским лидером произойдет раньше, чем тот встретится с президентом России.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
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    Президент Украины также отметил, что, кроме Трампа, во вторник встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, руководством Минобороны США, Министерства торговли и также Минэнергетики.

    Порошенко похвастался, что еще никогда не было такого мощного визита.

    "Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", – отметил украинский президент.

    Напомним, президент начал свой визит с чествования жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и общения с украинской общиной.

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