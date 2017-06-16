Белый дом: США вводят ограничения на туристические поездки на Кубу

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина. Администрация США приняла решение ограничить туристические поездки своих граждан на Кубу во избежание поддержки кубинского режима и вооруженных сил Кубы, говорится в сообщении Белого дома.

"Новая стратегическая экономическая деятельность — удаление каналов (финансирования) от кубинской военной монополии, Grupo de Administración Empresarial (GAESA), это включает большинство связанных с туризмом сделок", — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал документ о новой стратегии в отношении Кубы. На брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Белого дома, поясняя принципы этой стратегии, заявил, что США намерены представить меры по ограничению сделок с Кубой, а также ввести ограничения на индивидуальные туристические поездки из США в эту страну.

По словам американского чиновника, "многие сделки между Кубой и США приносили прибыль военным Кубы, которые продолжают притеснять народ".

"Предыдущая политика (экс-президента США Барака Обамы по Кубе) обогащала кубинских военных и сотрудников спецслужб, что оказывало содействие совершаемым притеснениям на острове. То, чего он (Трамп) хочет достичь, противоположно этому. Он хочет, чтобы вся прибыль от торговли с США шла к кубинскому народу. Это будет нашим ведущим принципом. Администрация надеется, что кубинский режим сочтет это возможностью претворить в жизнь реформы", — сообщил представитель администрации США.

По его словам, новая политика США по Кубе включает в себя несколько компонентов, один из них — "меры по ограничению потоков денег", поступающих к "кубинскому режиму, военным и сотрудникам разведывательных сообществ". Кроме того, Вашингтон разработал меры по ограничению индивидуальных туристических поездок.

Сейчас в США есть 12 категорий поездок американских граждан на Кубу, которые разрешены.