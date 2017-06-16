Трамп заявил, что отменяет кубинскую политику Обамы

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.
"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой", — сказал Трамп.
"Эта ужасная сделка сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы — ред.) не получили ничего взамен", — сказал Трамп.
По его словам, это полностью ошибочная политика.
Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США пересматривают политику в отношении Кубы.