КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В Решетиловском районе Полтавской области в среду в поезде "Киев-Харьков" обнаружили труп иностранца, сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Полтавской области.

"В Решетиловке, во время остановки поезда, который следовал по маршруту "Киев-Харьков" в закрытом туалете обнаружили тело иностранного гражданина, 1988 года рождения. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти", — сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что тело мужчины было обнаружено проводником, и по предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, в Одессе суд постановил взять под стражу подозреваемых в похищении и убийстве гражданина Турецкой республики.