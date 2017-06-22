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    В поезде "Киев-Харьков" обнаружили труп иностранца

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    Тело мужчины было обнаружено проводником, и по предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. По данному факту проводится проверка.
    Скоростной поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В Решетиловском районе Полтавской области в среду в поезде "Киев-Харьков" обнаружили труп иностранца, сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Полтавской области.

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    "В Решетиловке, во время остановки поезда, который следовал по маршруту "Киев-Харьков" в закрытом туалете обнаружили тело иностранного гражданина, 1988 года рождения. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти", — сообщили в пресс-службе.

    В полиции добавили, что тело мужчины было обнаружено проводником, и по предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.

    По данному факту проводится проверка.

    Напомним, в Одессе суд постановил взять под стражу подозреваемых в похищении и убийстве гражданина Турецкой республики.

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