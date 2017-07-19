Появились подробности кровавого ограбления в киевском ЖЭКе

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Пострадавший, которого трое неизвестных ограбили в одном из ЖЭКов Киева, находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в среду около 14:00 в Подольском ЖЭКе №710 на улице Маршала Гречко, 10В.

По данным 24.ua, пострадавший приехал к учреждению на своей машине, которая до сих пор находится у здания. Мужчина зашел в помещение ЖЭКа. Впоследствии к учреждению подъехало авто с тремя мужчинами, двое из которых покинули машину, зашли в ЖЭК и совершили нападение.

Работники коммунального учреждения услышали громкие звуки и спустились на первый этаж здания.

"Когда мы спустились, нападающих уже не было. Остался только пострадавший. Мы вызвали скорую помощь и полицию, дали воды потерпевшему, говорили с ним, чтобы мужчина не потерял сознание", — сообщила работница ЖЭКа.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что при себе мужчина имел сумку с 200 тысячами гривен. Именно большая сумма денег и стала целью нападавших.

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Направление, куда скрылись злоумышленники удалось зафиксировать благодаря видеорегистратору машины, которая во время бегства злоумышленников въезжала во двор ЖЭКа. Объявлен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.