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    В Киеве охранник интернет-кафе избил посетителя до полусмерти

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    Пострадавшего во время конфликта избил работник интернет-кафе. При общении с полицейскими 33-летний сотрудник заведения подтвердил факт драки, которую, по его словам, спровоцировал посетитель.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В Киеве охранник интернет-кафе на Дарнице избил до потери сознания 33-летнего посетителя, сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

    В полиции получили сообщение о госпитализации в больницу мужчину в бессознательном состоянии с травмами головы. Его в таком виде обнаружили у дома на улице Пражской.

    На месте полицейские опросили свидетелей, они рассказали, что пострадавшего во время конфликта избил работник интернет-кафе. При общении с полицейскими 33-летний сотрудник заведения подтвердил факт драки, которую, по его словам, спровоцировал посетитель.

    По результатам расследования уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и собирают информацию, которая поможет установить, как развивались события.

    Напомним, в Киеве возле развлекательного заведения подрались иностранцы, один из них сильно пострадал.

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