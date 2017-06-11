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    Зрители избили кикбоксера, нокаутировавшего соперника из-за спины

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    Двое зрителей выбежали на ринг и атаковали голландского кикбоксера Мертела Гронхарта после того, как он нокаутировал своего соперника Арута Григоряна. Поединок состоялся в рамках вечера боев Glory 42 в Париже.
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    Негодование болельщиков мог вызвать тот факт, что Гронхарт атаковал Григоряна сзади. Последний пропустил удар коленом в голову и, не защищаясь, пошел в сторону своего угла. Судья не остановил бой, и голландец отправил соперника в нокаут. Когда он начал праздновать победу на канатах, двое зрителей выскочили на ринг и несколько раз ударили Гронхарта. Их остановили представители команды голландца и организаторы турнира, сообщает портал mmamania.com.

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    "Я был в углу и видел, как эти ребята выскочили. Я подумал: "бросьте, парни, это спорт. Разное случается. Многие на эмоциях. Но это спорт, и маленькие дети смотрят его дома по телевизору. Вы не можете просто так прорываться на ринг", — заявил после боя голландский кикбоксер.

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