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    В Тернополе избили женщину-военнослужащую

    (обновлено: )24520
    Женщина в день нападения вышла по делам и была одета в гражданскую одежду. Перед частью остановилась. Из соседнего дома вышел неизвестный и начал ее оскорблять, поскольку дама держала в руках сигарету.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Тернополе женщину–старшего солдата воинской части на улице избил незнакомец.

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    "Женщина в день нападения вышла по делам и была одета в гражданскую одежду. Перед частью остановилась. Из соседнего дома вышел неизвестный и начал ее оскорблять, поскольку дама держала в руках сигарету", – сообщает тернопольская полиция.

    После словесной перепалки мужчина дважды ударил военнослужащую по лицу, а когда она упала, нанес женщине несколько ударов ногой.

    Сам 37-летний злоумышленник утверждает, что только словесно оскорблял пострадавшую. Сейчас она проходит судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается следствие.

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