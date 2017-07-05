В Киеве избили иностранца возле кафе, он госпитализирован

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Киеве возле развлекательного заведения подрались иностранцы, один из них сильно пострадал.

На линию "102" от врачей поступило сообщение о госпитализации в стационар гражданина другого государства с закрытыми травмами головы, грудной клетки и брюшной полости, которые он получил у развлекательного заведения.

Полиция осмотрела территорию, опросила очевидцев и потерпевшего. По словам иностранца, он отдыхал в одном из кафе, где возник конфликт с другим посетителем. Тот ударил в лицо – и он упал на асфальт и сильно травмировался.

В результате следственно-оперативных действий установили личность обидчика. Им оказался тоже уроженец другого государства, который сейчас живет в Киеве. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 ("Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.