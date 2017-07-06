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    Дали волю кулакам. Сторонники Мадуро избили депутатов в столице Венесуэлы

    Тема:

    Венесуэла: штурм парламента, атака на Верховный суд (34)

    (обновлено: )58
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Andres Martinez Casares
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Andres Martinez Casares
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Andres Martinez Casares
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Andres Martinez Casares
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP

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    Все фотоленты

    В столице Венесуэлы Каракасе подожгли несколько полицейских участков и автомобилей. Беспорядки начались после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро.

    В Каракасе жгут полицейские участки и автомобили
    @ReporteYa
    Беспорядки в столице Венесуэлы: бойня у парламента и поджоги авто

    По последним данным, после восьми часов осады нападавшие покинули парламент, дав возможность депутатам и персоналу выйти наружу. Национальная гвардия выстроила специальный коридор, чтобы люди смогли спокойно выйти из здания.

    Читайте также: Атака в Венесуэле: попытка переворота или бунт одиночки

    ​Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.

    ​В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже около 80 человек.

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