Дали волю кулакам. Сторонники Мадуро избили депутатов в столице Венесуэлы

В столице Венесуэлы Каракасе подожгли несколько полицейских участков и автомобилей. Беспорядки начались после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро.

По последним данным, после восьми часов осады нападавшие покинули парламент, дав возможность депутатам и персоналу выйти наружу. Национальная гвардия выстроила специальный коридор, чтобы люди смогли спокойно выйти из здания.

Читайте также: Атака в Венесуэле: попытка переворота или бунт одиночки

​Всего в здании удерживались порядка 350 человек. В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы, сообщалось также о нескольких пострадавших рядовых сотрудниках парламента.

​В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже около 80 человек.