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    Непогода в Украине. Без света остаются населенные пункты в трех областях

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (79)

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    По данным ГСЧС, вечером 5 июля на территории Закарпатской и Львовской областей в связи с осложнением погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) и в результате срабатывания систем защиты были обесточены 35 населенных пунктов.
    Непогода в Украине
    ГСЧС

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В трех областях из-за непогоды остаются обесточенными 69 населенных пунктов, сообщает в четверг пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    По данным ГСЧС, вечером 5 июля на территории Закарпатской и Львовской областей в связи с осложнением погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) и в результате срабатывания систем защиты были обесточены 35 населенных пунктов: во Львовской — 17 н.п, в Закарпатской — 18 н.п.

    Кроме того, остаются без электроснабжения 33 населенных пункта в Черкасской области, которые были обесточены 4 июля.

    К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, уточнили в ГСЧС.

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    Напомним, 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

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